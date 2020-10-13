«Сан-Хосе» объявил о возвращении форварда Мэттью Ньето

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Мэттью Ньето. Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано на один год. Финансовые условия сделки не разглашаются.
С 2017 года Ньето выступал за «Колорадо Эвеланш». В 70 матчах регулярного чемпионата он забросил 8 шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «+7». В 14 матчах плей-офф он набрал 3 (1+2) очка при показателе «+1».
За карьеру в НХЛ форвард провёл 472 матча. Он забросил 62 шайбы и отдал 89 результативных передач при показателе полезности «–21» и 82 минутах штрафа. «Сан-Хосе» выбрал Ньето во втором раунде под общим 47-м номером на драфте-2011.
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