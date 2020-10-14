Пьетранджело: все согласятся, что сейчас «Вегас» – это лучшее место в НХЛ

Защитник Алекс Пьетранджело прокомментировал решение подписать долгосрочный контракт с «Вегас Голден Найтс».
«Думаю, все согласятся, что «Вегас» – это лучшее место в НХЛ прямо сейчас. «Вегас» – команда, против которой сложно играть. Все знают свою роль в команде, тренеры хорошо управляют игроками. У команды хорошие вратари и соблюдён баланс», – цитирует Пьетранджело пресс-служба НХЛ.
Канадец был задрафтован «Сент-Луис Блюз» в 2008 году в первом раунде под общим четвёртым номером. С тех пор он выступал в составе «блюзменов» на протяжении 12 сезонов. На его счету 758 встреч в НХЛ, за которые он набрал 450 (109+341) очков и заработал показатель полезности «+77». В прошедшем сезоне он провёл 70 матчей, набрав 52 (16+36) очка при коэффициенте полезности «+11».
В это межсезонье Алекс подписал семилетний контракт с «Вегасом», согласно которому будет зарабатывать $ 8,8 млн за сезон, то есть общая сумма контракта составит $ 61,6 млн.
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