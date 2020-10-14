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Бадюков: «Металлург» показывает прекрасную игру, команда находится на ходу

Бадюков: «Металлург» показывает прекрасную игру, команда находится на ходу
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков оценил текущие выступления магнитогорского “Металлурга”. Команда Ильи Воробьёва одержала победы в четырёх последних матчах. При этом уральский клуб во второй раз за сезон обыграл московских «армейцев», впервые в КХЛ забросив в ворота ЦСКА шесть шайб.

“Магнитогорцы очень хорошо начали встречу с ЦСКА. И те, и другие забросили три шайбы за тридцать три секунды. Но “Металлург” сумел прекрасно использовать свои моменты. Команда забила четыре гола, нанеся всего семь бросков по воротам Александра Шарыченкова. Это говорит о многом.

Я думаю, что Магнитогорск в последнее время старается играть в агрессивной манере, о чём говорит и командная статистика. “Магнитка” не просто одерживает победы. Видно, что коллектив Ильи Воробьёва действительно находится на ходу, старается как можно больше бросать. Хотя в понедельник ЦСКА и перебросал “Металлург”, но магнитогорцы лучше использовали свои моменты. Команда показывает прекрасную игру в последнее время”, — сказал Бадюков “Чемпионату”.

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