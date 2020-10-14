«Авангард» объявил состав на матч с «Металлургом», Игорь Бобков начнёт встречу в воротах

«Авангард» объявил состав на гостевую встречу с магнитогорским «Металлургом», сообщается на официальной странице омского клуба в «Твиттере».



Пятёрки выглядят следующим образом:

Шарипзянов — Емелин, Толчинский — Найт — Чинахов;

Береглазов — Готовец, Шумаков — Зернов — Хохлачёв;

Чистяков — Каски, Костин — Семёнов — Буше;

Соловьёв — Грицюк, Потапов — Стась — Дедунов.

Место в воротах займёт Игорь Бобков. Эмиль Гарипов начнёт встречу его сменщиком.



Напомним, что в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась с разгромным счётом 7:2 (3:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Боба Хартли. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Авангарда» Корбан Найт, в его активе 3 (2+1) очка.