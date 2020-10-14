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«Авангард» объявил состав на матч с «Металлургом», Игорь Бобков начнёт встречу в воротах

«Авангард» объявил состав на матч с «Металлургом», Игорь Бобков начнёт встречу в воротах
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» объявил состав на гостевую встречу с магнитогорским «Металлургом», сообщается на официальной странице омского клуба в «Твиттере».

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Шарипзянов — Емелин, Толчинский — Найт — Чинахов;
  • Береглазов — Готовец, Шумаков — Зернов — Хохлачёв;
  • Чистяков — Каски, Костин — Семёнов — Буше;
  • Соловьёв — Грицюк, Потапов — Стась — Дедунов.

Место в воротах займёт Игорь Бобков. Эмиль Гарипов начнёт встречу его сменщиком.

Напомним, что в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась с разгромным счётом 7:2 (3:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Боба Хартли. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Авангарда» Корбан Найт, в его активе 3 (2+1) очка.

«Авангард» в гостях разгромил «Сочи», забросив 7 шайб
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