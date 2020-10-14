Слепышев вернулся в состав ЦСКА, Окулов пропустит матч с «Йокеритом»
Московский ЦСКА объявил состав на гостевую встречу с финским «Йокеритом», сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».
Встречу пропустит форвард «армейцев» Константин Окулов. Однако в состав вернулся нападающий Антон Слепышев.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Кемпе — Голдобин;
- Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Локтионов;
- Киселевич — Сергеев, Мингачёв — Андронов — Карнаухов;
- Рыков — Голощапов, Попов — Светлаков — Коростелёв.
Место в воротах займёт Всеволод Скотников. Александр Шарыченков начнёт встречу его сменщиком.
Напомним, что в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга». Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 6:4 (3:1, 2:2, 1:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
Магнитогорский «Металлург» прервал победную серию ЦСКА
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