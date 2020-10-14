Слепышев вернулся в состав ЦСКА, Окулов пропустит матч с «Йокеритом»

Московский ЦСКА объявил состав на гостевую встречу с финским «Йокеритом», сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».



Встречу пропустит форвард «армейцев» Константин Окулов. Однако в состав вернулся нападающий Антон Слепышев.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Кемпе — Голдобин;

Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Локтионов;

Киселевич — Сергеев, Мингачёв — Андронов — Карнаухов;

Рыков — Голощапов, Попов — Светлаков — Коростелёв.

Место в воротах займёт Всеволод Скотников. Александр Шарыченков начнёт встречу его сменщиком.



Напомним, что в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга». Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 6:4 (3:1, 2:2, 1:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.