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Слепышев вернулся в состав ЦСКА, Окулов пропустит матч с «Йокеритом»

Слепышев вернулся в состав ЦСКА, Окулов пропустит матч с «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА объявил состав на гостевую встречу с финским «Йокеритом», сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».

Встречу пропустит форвард «армейцев» Константин Окулов. Однако в состав вернулся нападающий Антон Слепышев.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Кемпе — Голдобин;
  • Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Локтионов;
  • Киселевич — Сергеев, Мингачёв — Андронов — Карнаухов;
  • Рыков — Голощапов, Попов — Светлаков — Коростелёв.

Место в воротах займёт Всеволод Скотников. Александр Шарыченков начнёт встречу его сменщиком.

Напомним, что в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга». Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 6:4 (3:1, 2:2, 1:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Магнитогорский «Металлург» прервал победную серию ЦСКА
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