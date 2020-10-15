Никишин: «Спартаку» лучше вообще не смотреть в турнирную таблицу

Защитник «Спартака» Александр Никишин прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с нурсултанским «Барысом» (2:3 ОТ).

«Матч складывался неплохо, и в первом периоде, считаю, мы переиграли соперника. Во втором соперник забрал инициативу, плюс пошли удаления. Завозили они нас в зоне… В третьем была равная игра, в овертайме небольшая ошибка решила исход. Кроме того, у нас не было большинства. Если бы было – наверное, мы бы реализовали его. Но соперник играл чисто.



Если говорить о моём физическом состоянии – чувствую себя хорошо, до первой своей игры в этом сезоне много бегал, набирая форму. Так что не устал.

Нет ли нервозности, когда смотрим в турнирную таблицу? Лучше в неё вообще не смотреть. Неудачи начинаются, когда смотришь, лучше думать о хорошем», — цитирует Никишина пресс-служба КХЛ.