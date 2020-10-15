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Нападающий «Югры» Тертышный прокомментировал первый пента-трик в истории клуба

Нападающий «Югры» Тертышный прокомментировал первый пента-трик в истории клуба
Хоккей / ВХЛ 0

Нападающий «Югры» Никита Тертышный поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата ВХЛ с «Ермаком» (8:2), в котором он забросил пять шайб, оформив первый пента-трик в истории ханты-мансийского клуба.

«Был неплохой матч. Мы старались реабилитироваться после неудачной домашней серии игр и не повторять ошибок. Начало игры было сумбурным. Если бы соперник использовал свои моменты, то всё бы складывалось по-другому и была бы совсем другая игра. Но нас выручил вратарь, плюс мы реализовали свои моменты, вот и всё.

Какие эмоции от пента-трика? Конечно, самые положительные! Такой личный результат в одном матче впервые в моей карьере, но этого не было бы без напарников. Они создали мне 100% моменты, мне лишь оставалось просто попадать в ворота», — цитирует Тертышного пресс-служба клуба.

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