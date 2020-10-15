Скотников — о двух поражениях: у ЦСКА лучшая команда в КХЛ. Мы были обязаны выигрывать

Голкипер ЦСКА Всеволод Скотников прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (2:5), которое стало вторым кряду для команды Игоря Никитина. Ранее «армейцы» уступили в гостевом матче с магнитогорским «Металлургом» (4:6).
«Ощущения от выездной серии вполне нормальные. Хотелось бы выигрывать. К сожалению, игры с моим участием этим не запомнились. Мог лучше сыграть. Ребята подбадривали и в раздевалке, и на льду. Помогали советом. Разбора полётов с «Йокеритом» ещё не было. В Москве разберём. Будем работать дальше. Соперники были непростые? А у нас, по моему мнению, лучшая команда в лиге. Мы были обязаны выигрывать.
Чувствую доверие, но надо привыкать. Если дают шанс – надо использовать. Вообще, нужно привыкать не к тому, что мне доверяют, а к играм в КХЛ. Если ты профессионал, то такие матчи для тебя не должны быть чудом – это твоя работа», – цитирует Скотникова пресс-служба клуба.
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