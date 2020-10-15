«Нефтехимик» поместил в список отказов защитника Романа Граборенко
«Нефтехимик» поместил защитника Романа Граборенко в список отказов, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне белорусский защитник принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу при показателе полезности «-6» и 24 минутах штрафного времени.
Напомним, 28-летний защитник уже выступал за нижнекамский клуб в 2017 году. Минувший сезон Граборенко провёл в чешском клубе «Били Тигржи». В 49 матчах регулярного чемпионата чешской экстралиги Роман набрал 10 (0+10) очков при показателе полезности «+13» и 85 минутах штрафного времени. Ранее в КХЛ Граборенко также выступал за минское «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар».
«Спартак» помеcтил Любимова в список отказов. У него два очка и «-12» в 13 матчах сезона
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