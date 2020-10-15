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5 команд НХЛ интересуются экс-форвардом «Флориды» Хоффманом

5 команд НХЛ интересуются экс-форвардом «Флориды» Хоффманом
Хоккей / НХЛ 0

Несколько команд НХЛ выразили заинтересованность в приобретении экс-нападающего «Флориды Пантерз» Майка Хоффмана. В число этих команд входят «Нэшвилл Предаторз», «Бостон Брюинз» и «Коламбус Блю Джекетс».

По информации эксперта TSN Франка Серавалли, в борьбу за Хоффмана также могут включиться «Монреаль Канадиенс» и «Ванкувер Кэнакс», но для этого канадским клубам потребуется обменять некоторых из своих игроков.

30-летний Хоффман зарабатывал $ 5,187 млн за сезон. В регулярном чемпионате на счету канадца 59 (29+30) очков в 69 встречах. В Кубке Стэнли Майк принял участие в пяти матчах, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи.

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