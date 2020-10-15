Московское «Динамо» не будет применять санкции к Тарасову

Как стало известно «Чемпионату», руководство московского «Динамо» не будет применять никакие санкции к нападающему Даниилу Тарасову, который был замешан в инциденте от 13 октября.

В связи с тем что игрок не нарушал спортивный режим, а также полностью соблюдает командный распорядок, руководство клуба закрыло тему возможного наказания игрока.

Ранее в СМИ появилась информация, что игрок стал жертвой домашнего насилия. Утверждалось, что Даниил сильно поссорился со своей бывшей девушкой Алиной на почве ревности и получил ножевое ранение.

Тарасов выступает за «Динамо» с 2015 года. В столичную команду он перешёл из НХЛ, где играл за «Сан-Хосе Шаркс». Кроме того Тарасов является воспитанником бело-голубых.