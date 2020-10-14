Хоккеист «Динамо» стал жертвой домашнего насилия? Говорят, его ранили ножом

Сегодня, в среду, по лентам спортивных СМИ и телеграм-каналам разлетелась шокирующая новость. Всё началось с того, что источники телеграм-канала Baza рассказали о домашнем насилии в отношении форварда московского «Динамо» Даниила Тарасова.

Якобы ещё накануне, 13 октября, Даниил сильно поссорился со своей бывшей девушкой Алиной на почве ревности. У представительницы женского пола не выдержали нервы, в результате чего Тарасов заработал не только ушиб плеча, но и ножевое ранение. Также в телеграм-канале сообщается, что прибывшие на место сотрудники скорой заметили, что Тарасов с Алиной перед скандалом немного выпили. В полицию, по словам источников, Даниил обращаться не стал, а сотрудникам полиции сказал, что претензий ни к кому не имеет. По идее, на этом история должна была закончиться.

Интересно, что Тарасов уже успел принять участие в тренировке «Динамо». Это говорит о том, что даже если какие-то повреждения у него и были, то точно незначительные. Ближайший матч у «Динамо» запланирован на 18 октября, а в соперниках значится ЦСКА. Встреча серьёзная, к московскому дерби всегда относятся с повышенным вниманием. Думается, что к этому времени нападающий точно полностью восстановится, но в клубе в любом случае планируют провести своё собственное расследование.

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Вот, как выглядит официальное заявление бело-голубых.



«Вечером, 14 октября, в различных источниках появилась информация об инциденте, в котором был замешан форвард бело-голубых Даниил Тарасов. В связи с этим хоккейный клуб «Динамо» Москва считает необходимым заявить следующее: после победы в Санкт-Петербурге над ХК СКА команде московского «Динамо» был предоставлен выходной. Сбор на базе бело-голубых после выходного был назначен на 14 октября. В 16:00 состоялось собрание, на котором присутствовали все игроки команды. По окончании собрания состоялась силовая тренировка в зале, а также кросс, в котором не принял участие только Владимир Брюквин, который продолжает восстанавливаться от повреждения. Нападающий Даниил Тарасов также работал с командой на общих основаниях и не обращался к врачам за медицинской помощью или консультацией. Тем не менее хоккейный клуб «Динамо» Москва проведёт внутреннее расследование, после чего, в случае выявлений нарушений, к игроку будут применены штрафные санкции. Завтра бело-голубые продолжат подготовку к дерби против ЦСКА», — говорится в сообщении москвичей.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Получается, что за консультацией к врачам Тарасов не обращался, на командном собрании присутствовал, работал наравне со всеми, был трезв (утаить алкогольное опьянение и его последствия от тренерского штаба и представителей медицинской службы невозможно). Однако обойтись без расследования всё равно не получилось.

Всё дело в том, что подобные новости сильно бьют по имиджу клуба. А учитывая тот факт, что москвичи в последнее время уделяют серьёзное внимание медийной составляющей, без внимания такое ЧП в «Динамо» оставить попросту не могли. Можно только представить, какой поднялся переполох.

Вот, что заявил «Чемпионату» агент хоккеиста Юрий Николаев.

«Я всегда готов к диалогу со СМИ, с журналистами и никогда не откажу им в общении на хоккейные темы. Но я не собираюсь обсуждать личную жизнь игроков и другие конфликты, не имеющие никакого отношения к спорту», — отметил представитель Тарасова.

В сложившейся ситуации нельзя не напомнить, что дыма без огня всё равно не бывает. Могли ли эту новость слишком раздуть и приукрасить? Несомненно. Могли спутать какие-то детали и неверно передать смысл случившегося? Конечно. Но какой-то конфликт определённо имел место быть, а замять его у Даниила не получилось. Увы, но бытовые ссоры случались во все времена, никуда от них не деться.

Посмотрим, к чему в итоге приведёт внутреннее расследование клуба. Даниилу же в любом случае хочется пожелать крепкого здоровья. Особенно в нынешнее непростое время.