«Трактор» в гостях забросил «Северстали» четыре безответные шайбы

Челябинский «Трактор» обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась с разгромным счётом 4:0 (0:0, 4:0, 0:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Решающим в матче стал второй период, в котором хоккеистам «Трактора» удалось четырежды поразить ворота соперника. Шайбы забросили Томаш Гика, Якоб Берглунд, Сергей Телегин и Артём Шварёв. Второй шат-аут в сезоне оформил голкипер гостей Роман Вилл, отразивший 26 бросков.

Таким образом, челябинский клуб одержал пятую победу в последних шести матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» дома встретится с «Нефтехимиком», а «Северсталь» в Череповце — с екатеринбургским «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 18 октября.