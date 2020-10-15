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«Трактор» в гостях забросил «Северстали» четыре безответные шайбы

«Трактор» в гостях забросил «Северстали» четыре безответные шайбы
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась с разгромным счётом 4:0 (0:0, 4:0, 0:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Решающим в матче стал второй период, в котором хоккеистам «Трактора» удалось четырежды поразить ворота соперника. Шайбы забросили Томаш Гика, Якоб Берглунд, Сергей Телегин и Артём Шварёв. Второй шат-аут в сезоне оформил голкипер гостей Роман Вилл, отразивший 26 бросков.

Таким образом, челябинский клуб одержал пятую победу в последних шести матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» дома встретится с «Нефтехимиком», а «Северсталь» в Череповце — с екатеринбургским «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 18 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2020, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Гика (Бэйлен, Основин) – 25:02' (5x4)   0:2 Берглунд (Косов) – 31:49' (5x5)   0:3 Телегин (Шаров, Полыгалов) – 34:29' (5x5)   0:4 Шварёв (Авцин, Бэйлен) – 39:11' (5x5)
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