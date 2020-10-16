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Панин летал над льдом, Лёфквист кусал крагу, судью завалили. Лучшие фото победы «Куньлунь»

«Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев»
Панин летал над льдом, Лёфквист кусал крагу, судью завалили. Лучшие фото победы «Куньлунь»
Хоккей 0

Вчера, 15 октября, в Подмосковье на стадионе «Арена-Мытищи» китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3 (0:2, 2:0, 3:1) в пользу подопечных Алексея Ковалёва.

Защитник китайского клуба Джейк Челиос стал самым результативным игроком встречи, в активе которого 2 (1+1) очка. Шайбы в составе «Куньлунь» забросили также Сэм Лёфквист, Дэнни Кристо, Люк Локхарт и Кори Кейн. Таким образом, китайский клуб прервал шестиматчевую серию поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 19 октября дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Салават Юлаев» 17 октября в Балашихе — с омским «Авангардом».

Лучшие кадры с матча «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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