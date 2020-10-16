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Кадейкин — о «Салавате»: не знаю, сколько времени займёт восстановление многих навыков

Кадейкин — о «Салавате»: не знаю, сколько времени займёт восстановление многих навыков
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:5).

«Повели 2:0, но потом соперник перехватил инициативу, стал лучше двигаться, играть более агрессивно и прямолинейно. А мы действовали мягко, позволили сравнять счёт. Затем начались «качели»… В итоге поражение.

Я бы не стал говорить, что виноват вирус. Просто общее состояние после двух недель карантина не лучшее. Не сразу получается возвращаться к прежним кондициям. Многие навыки приходится восстанавливать, делать это через игры. Сколько это займёт времени не знаю. Вообще, думать об этом просто не хочется. Когда выходишь на игры – надо забывать об этом, не оглядываться. Просто работать и выжимать из того, что есть, максимум», — цитирует Кадейкина пресс-служба КХЛ.

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