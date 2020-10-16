Челиос — о победе в матче с «Салаватом»: считаю, что результат вполне закономерен

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Джейк Челиос прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (5:3).

«Считаю, что результат вполне закономерен. Команда подбиралась к этому уровню игры, возвращались хоккеисты. Ну а в желании, старании недостатка не было никогда. Рано или поздно все должно было сложиться и привести к успеху.

Мы все очень рады этой первой победе, но отмечали мы, прежде всего, успех тренера. Алексей Ковалёв — прекрасный в прошлом игрок и замечательный тренер. Он очень много работает и сегодняшнюю победу, безусловно, заслужил», — цитирует Челиоса пресс-служба КХЛ.

Команда Ковалёва одержала первую победу на льду в нынешнем сезоне. Для этого «Куньлуню» понадобилось 14 матчей. Ещё в одном матче «Куньлуню» присудили техническую победу – когда «Локомотив» не явился на встречу из-за вспышки коронавируса.