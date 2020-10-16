Минское «Динамо» провело утреннюю раскатку перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 16 октября, начало — в 19:10 мск.

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт провёл первую тренировку «зубров» после вынужденного периода самоизоляции ещё 14 октября. Ему ассистировали Павел Перепехин, Константин Кольцов и Дмитрий Астапенко. Сегодня канадский специалист выведет команду на матч с «Локомотивом».

В свою очередь матч пропустят все иностранные хоккеисты белорусского клуба. Защитники Бреннан Менелл и Адам Альмквист уже вышли с карантина, но тренируются отдельно от команды. Форварды Роб Клинкхаммер и Брэндон Козун, а также голкипер Доминик Фурх находятся в списке травмированных.

Таким образом, минское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» исключительно белорусскими хоккеистами. Стартовым вратарём будет Никита Толопило. Капитаном назначен Егор Шарангович. Его ассистенты — Дмитрий Знахаренко и Илья Шинкевич.