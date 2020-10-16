Минское «Динамо» провело утреннюю раскатку перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 16 октября, начало — в 19:10 мск.
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт провёл первую тренировку «зубров» после вынужденного периода самоизоляции ещё 14 октября. Ему ассистировали Павел Перепехин, Константин Кольцов и Дмитрий Астапенко. Сегодня канадский специалист выведет команду на матч с «Локомотивом».
В свою очередь матч пропустят все иностранные хоккеисты белорусского клуба. Защитники Бреннан Менелл и Адам Альмквист уже вышли с карантина, но тренируются отдельно от команды. Форварды Роб Клинкхаммер и Брэндон Козун, а также голкипер Доминик Фурх находятся в списке травмированных.
Таким образом, минское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» исключительно белорусскими хоккеистами. Стартовым вратарём будет Никита Толопило. Капитаном назначен Егор Шарангович. Его ассистенты — Дмитрий Знахаренко и Илья Шинкевич.
- 16 октября 2020
-
13:16
-
13:01
-
12:57
-
12:30
-
12:06
-
12:01
-
11:45
-
11:15
-
11:03
-
10:46
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:32
-
09:05
-
09:00
-
08:47
-
08:35
-
08:10
-
08:02
-
06:12
-
03:42
-
00:00
- 15 октября 2020
-
23:55
-
23:36
-
23:28
-
23:00
-
22:48
-
22:24
-
21:51
-
21:38
-
21:22
-
21:16
-
21:10
-
20:59