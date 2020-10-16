Игроки «Локомотива» Петерссон и Савченко пропустят встречу с минским «Динамо»

«Локомотив» объявил состав на гостевую встречу с минским «Динамо», сообщается на официальной странице ярославской команды в «Твиттере».



Отмечается, что матч пропустят голкипер Даниил Исаев, защитники Роман Савченко и Иван Ковалёв, а также форварды Андре Петерссон и Михаил Беляев. На встречу заявлены Даниил Мисюль и Артём Ильенко.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Рафиков — Осипов, Красковский — Ткачёв — Коршков;

Охтамаа — Марченко, Кудрявцев — Ландер — Пяаярви;

Черепанов — Малышев, Каюмов — Иванов — Аверин;

Берёзкин — Мисюль, Ильенко — Алексеев — Коваленко.

Место в воротах займёт Эдди Паскуале. Его сменщиком станет Илья Коновалов.



Напомним, что в предыдущей встрече ярославский «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» по буллитам. Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась со счётом 3:2.