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Игроки «Локомотива» Петерссон и Савченко пропустят встречу с минским «Динамо»

Игроки «Локомотива» Петерссон и Савченко пропустят встречу с минским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» объявил состав на гостевую встречу с минским «Динамо», сообщается на официальной странице ярославской команды в «Твиттере».

Отмечается, что матч пропустят голкипер Даниил Исаев, защитники Роман Савченко и Иван Ковалёв, а также форварды Андре Петерссон и Михаил Беляев. На встречу заявлены Даниил Мисюль и Артём Ильенко.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Рафиков — Осипов, Красковский — Ткачёв — Коршков;
  • Охтамаа — Марченко, Кудрявцев — Ландер — Пяаярви;
  • Черепанов — Малышев, Каюмов — Иванов — Аверин;
  • Берёзкин — Мисюль, Ильенко — Алексеев — Коваленко.

Место в воротах займёт Эдди Паскуале. Его сменщиком станет Илья Коновалов.

Напомним, что в предыдущей встрече ярославский «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» по буллитам. Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась со счётом 3:2.

«Локомотив» одержал пятую победу кряду, по буллитам обыграв рижское «Динамо»
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