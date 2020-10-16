Бержевен — о Галлахере: если что-то не получается, он ищет причины неудач в себе

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал подписание нового долгосрочного соглашения с 28-летним канадским нападающим Бренданом Галлахером.
«Именно такие игроки нам нужны. Его вклад в игру и жизнь команды невозможно переоценить. Вы же видели плей-офф. Его ударили клюшкой по лицу, а он не хотел уходить, не хотел пропускать смену. Я видел ребят, которые отказывались выходить на лёд, если их ударили по рукам и сломали ноготь. А он поступает как настоящий хоккеист. Именно это качество мне в нём нравится.
Понятно, что клуб вправе ждать вполне определенной отдачи, подписывая контракт с человеком на шесть лет. Гэлли умеет играть только на максимуме. И это качество очень мне нравится, хотя он может пострадать от него. Но я готов пойти на такой риск.
За восемь лет в «Монреале» Галлахер ни разу ни на что не жаловался. Если что-то не получается, в первую очередь он ищет причины неудач в себе. Не в тренере, не в партнёрах. В себе. Таких игроков очень мало.
Его характер… Я работаю здесь восемь лет. Всякий раз, когда я прохожу мимо него в автобусе, самолёте, он всегда говорит: «Привет, Берж!» И всё. С ним никогда нет проблем. Ему нравится, что он хоккеист до мозга костей. И мне это крайне симпатично», — приводит слова Бержевена пресс-служба НХЛ.
- 16 октября 2020
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