Буцаев — о матче с «Магниткой»: сегодня были и характер, и настрой. Это командная победа

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги встречи с «Металлургом» (4:3).
«Матч получился интересным, захватывающим. К середине второго периода ничто не предвещало сложностей. Сами себе их создали. Два ненужных удаления. Сильная сторона соперника — игра в большинстве. Хорошо, что в третьем периоде сумели хорошо сыграть не только по счёту, но и по игре. Такие встречи надо выигрывать в одну шайбу, терпеливо.
Победа за счёт характера? Наверное, в матчах не бывает чего-то одного — мастерства, характера, везения. Сегодня были и характер, и настрой. Это командная победа.
Игра в меньшинстве? Уже сказал, большинство — одна из сильных сторон соперника. Нужно уметь правильно и грамотно играть — просчитывать, предугадывать. Будем над этим работать.
Бякин? Не открою Америки — он набирал форму после болезни. Как стал готов, получил место в составе. Молодец, хорошо сыграл.
Порядин? Жив. Здоров? Посмотрим. Пока нет конкретной информации», — приводит слова Буцаева пресс-служба КХЛ.
- 16 октября 2020
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