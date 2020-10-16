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Буцаев — о матче с «Магниткой»: сегодня были и характер, и настрой. Это командная победа

Буцаев — о матче с «Магниткой»: сегодня были и характер, и настрой. Это командная победа
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги встречи с «Металлургом» (4:3).

«Матч получился интересным, захватывающим. К середине второго периода ничто не предвещало сложностей. Сами себе их создали. Два ненужных удаления. Сильная сторона соперника — игра в большинстве. Хорошо, что в третьем периоде сумели хорошо сыграть не только по счёту, но и по игре. Такие встречи надо выигрывать в одну шайбу, терпеливо.

Победа за счёт характера? Наверное, в матчах не бывает чего-то одного — мастерства, характера, везения. Сегодня были и характер, и настрой. Это командная победа.

Игра в меньшинстве? Уже сказал, большинство — одна из сильных сторон соперника. Нужно уметь правильно и грамотно играть — просчитывать, предугадывать. Будем над этим работать.

Бякин? Не открою Америки — он набирал форму после болезни. Как стал готов, получил место в составе. Молодец, хорошо сыграл.

Порядин? Жив. Здоров? Посмотрим. Пока нет конкретной информации», — приводит слова Буцаева пресс-служба КХЛ.

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