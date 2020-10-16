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«Локомотив» одержал шестую победу подряд, Паскуале оформил шат-аут

«Локомотив» одержал шестую победу подряд, Паскуале оформил шат-аут
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» в гостях обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Первые два периода оказались безголевыми. Только в конце матча «Локомотив» открыл счёт. За три минуты до конца третьего периода с передачи Павла Красковского шайбу забросил Егор Коршков. Голкипер «железнодорожников» Эдди Паскуале оформил шат-аут.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в предыдущей встрече «Локомотив» по буллитам обыграл рижское «Динамо» (3:2 Б). Минское «Динамо» также проводило матч с латвийскими одноклубниками и тоже одержало победу в серии буллитов (4:3 Б).

Следующий матч «Локомотив» проведёт в Ярославле 20 октября с московским «Спартаком». Минскому «Динамо» также предстоит провести встречу со столичной командой, однако белорусский клуб сыграет дома 18 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2020, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Коршков (Красковский) – 56:47' (5x5)
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