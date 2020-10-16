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«Коламбус» подписал двухлетнее соглашение с защитником Карлссоном

«Коламбус» подписал двухлетнее соглашение с защитником Карлссоном
Хоккей / НХЛ 0

«Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании нового контракта с 23-летним защитником Габриэлем Карлссоном, сообщается на официальном сайте «синих мундиров».

Соглашение подписано на два года. Отмечается, что на сезон-2020/2021 контракт будет двусторонним, однако в сезоне-2021/2022 приобретёт односторонний характер. В соответствии с контрактом, за ближайший год в НХЛ шведский защитник получит $ 700 тыс. В случае выступления в АХЛ заработная плата составит $ 100 тыс. За второй год Карлссон заработает $ 750 тыс.

В минувшем сезоне швед принял участие в 6 встречах регулярного чемпионата КХЛ, не отметившись результативными действиями, и заработал показатель полезности «-1» при двух минутах штрафного времени.

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