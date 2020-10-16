«Амур» отыгрался с 0:2 и обыграл «Сочи» в серии буллитов, одержав пятую победу в сезоне

Хабаровский «Амур» в серии буллитов обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» и завершилась со счётом 4:3.



В конце первого периода Олег Погоришный вывел хозяев вперёд. В начале второго игрового отрезка Погоришный оформил дубль, ему ассистировали Мальте Стрёмвалль и Маркус Нильссон. В середине периода Кирилл Рассказов с передач Александра Кузнецова и Артура Гиздатуллина отыграл одну шайбу. За 8 секунд до конца игрового отрезка Владислав Ушенин сравнял счёт, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Александр Горшков и Вячеслав Ушенин. На 50-й минуте встречи хабаровчане и вовсе вышли вперёд усилиями Владимира Бутузова. Результативную передачу отдал Наиль Якупов. Спустя четыре минуты Ере Карьялайнен сравнял счёт. Победный буллит реализовал Денис Голубев.

Следующую встречу проведёт с «Йокеритом». «Сочи» сыграет с «Салаватом Юлаевым». Оба матча пройдут 19 октября.