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«Амур» отыгрался с 0:2 и обыграл «Сочи» в серии буллитов, одержав пятую победу в сезоне

«Амур» отыгрался с 0:2 и обыграл «Сочи» в серии буллитов, одержав пятую победу в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Хабаровский «Амур» в серии буллитов обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» и завершилась со счётом 4:3.

В конце первого периода Олег Погоришный вывел хозяев вперёд. В начале второго игрового отрезка Погоришный оформил дубль, ему ассистировали Мальте Стрёмвалль и Маркус Нильссон. В середине периода Кирилл Рассказов с передач Александра Кузнецова и Артура Гиздатуллина отыграл одну шайбу. За 8 секунд до конца игрового отрезка Владислав Ушенин сравнял счёт, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Александр Горшков и Вячеслав Ушенин. На 50-й минуте встречи хабаровчане и вовсе вышли вперёд усилиями Владимира Бутузова. Результативную передачу отдал Наиль Якупов. Спустя четыре минуты Ере Карьялайнен сравнял счёт. Победный буллит реализовал Денис Голубев.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2020, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 4
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Погоришный – 17:10' (5x5)   2:0 Погоришный (Стрёмвалль, Нильссон) – 27:02' (5x5)   2:1 Рассказов (Кузнецов, Гиздатуллин) – 31:08' (5x5)   2:2 Ушенин Владислав (Горшков, Ушенин Вячеслав) – 39:52' (5x4)   2:3 Бутузов (Якупов, Камалов) – 49:47' (5x5)   3:3 Карьялайнен (Стрёмвалль, Мироманов) – 53:06' (5x5)   3:4 Голубев – 65:00' (ПБ)

Следующую встречу проведёт с «Йокеритом». «Сочи» сыграет с «Салаватом Юлаевым». Оба матча пройдут 19 октября.

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