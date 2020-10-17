Бурмистров — о матче с «Барысом»: это самое обидное поражение за несколько сезонов
Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с казахстанским «Барысом» (0:1 ОТ).
«Наверное, это самое обидное поражение за долгое время, за несколько сезонов. Доминировали на протяжении всего матча, но где-то не получилось сделать то, что хотели. Не смогли забить и допустили ошибку в овертайме.
Почему не удалось забить? Сейчас трудно сказать, но забивать мы были обязаны. Может быть, мало накатывались на ворота. «Барыс» играл впятером перед своими воротами, соперники пытались поймать шайбу на себя, и вратарь сыграл неплохо. Но не стоит оценивать чужую игру, надо оценивать свою», — приводит слова Бурмистрова пресс-служба лиги.
Шайба Старченко и шат-аут Ортио принесли «Барысу» минимальную победу в матче с «Ак Барсом»
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