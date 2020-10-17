Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бурмистров — о матче с «Барысом»: это самое обидное поражение за несколько сезонов

Бурмистров — о матче с «Барысом»: это самое обидное поражение за несколько сезонов
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с казахстанским «Барысом» (0:1 ОТ).

«Наверное, это самое обидное поражение за долгое время, за несколько сезонов. Доминировали на протяжении всего матча, но где-то не получилось сделать то, что хотели. Не смогли забить и допустили ошибку в овертайме.

Почему не удалось забить? Сейчас трудно сказать, но забивать мы были обязаны. Может быть, мало накатывались на ворота. «Барыс» играл впятером перед своими воротами, соперники пытались поймать шайбу на себя, и вратарь сыграл неплохо. Но не стоит оценивать чужую игру, надо оценивать свою», — приводит слова Бурмистрова пресс-служба лиги.

Шайба Старченко и шат-аут Ортио принесли «Барысу» минимальную победу в матче с «Ак Барсом»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020