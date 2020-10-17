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Ставровский: предложение возглавить «Сочи» — как снег на голову

Ставровский: предложение возглавить «Сочи» — как снег на голову
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:4 Б).

«Игра очень тяжёлая получилась. Играли активно, было неплохое движение, но удаления нам немного сломали игру, и всё перевернулось. Сумели вытащить матч – это положительный момент. Здорово у нас сыграл вратарь, не могу не отметить. Самоотдача пацанов очень понравилась. Я думаю, работать с этими ребятами будет легко. У нас всё получится.

Впечатления от первого матча? Волнение присутствовало в самом начале. Плохо знаю ребят пока ещё, затем познакомимся ближе, будет легче. Насколько неожиданным было предложение возглавить команду? Вообще неожиданно. Просто как снег на голову», — приводит слова Ставровского пресс-служба клуба.

«Амур» отыгрался с 0:2 и обыграл «Сочи» в серии буллитов, одержав пятую победу в сезоне
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