Ставровский: предложение возглавить «Сочи» — как снег на голову

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:4 Б).

«Игра очень тяжёлая получилась. Играли активно, было неплохое движение, но удаления нам немного сломали игру, и всё перевернулось. Сумели вытащить матч – это положительный момент. Здорово у нас сыграл вратарь, не могу не отметить. Самоотдача пацанов очень понравилась. Я думаю, работать с этими ребятами будет легко. У нас всё получится.

Впечатления от первого матча? Волнение присутствовало в самом начале. Плохо знаю ребят пока ещё, затем познакомимся ближе, будет легче. Насколько неожиданным было предложение возглавить команду? Вообще неожиданно. Просто как снег на голову», — приводит слова Ставровского пресс-служба клуба.