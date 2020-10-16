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Sportsnet: «Тампа» просила Стивена Стэмкоса снять запрет на обмен

Sportsnet: «Тампа» просила Стивена Стэмкоса снять запрет на обмен
Хоккей / НХЛ 0

«Тампа-Бэй Лайтнинг» продолжает искать варианты разгрузить платёжную ведомость. Руководство клуба даже просило капитана Стивена Стэмкоса снять запрет на обмен, утверждает Sportsnet.

30-летний канадец провёл всю карьеру в НХЛ в «Лайтнинг». Он был выбран под общим первым номером на драфте-2008. С тех пор Стэмкос успел провести в НХЛ 803 матча и набрать 832 (422+410) очка. В чемпионском плей-офф форвард только один раз появился на льду, успев забить шайбу, а всё остальное время восстанавливался после травмы.

Недавно ему была сделана новая операция. Контракт Стэмкоса с зарплатой в $ 8,5 млн в год рассчитан до конца сезона-2023/2024. Ранее инсайдер Боб Маккензи сообщил, что канадский форвард не вошёл в число неприкасаемых игроков «молний».

Стэмкос не вошёл в число неприкасаемых игроков «Тампы». Он доступен для обмена
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