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Дарья Дмитриева: когда была замужем за Радуловым, могла спокойно потратить миллион за день

Дарья Дмитриева: когда была замужем за Радуловым, могла спокойно потратить миллион за день
Хоккей / НХЛ 0

Известная гимнастка Дарья Дмитриева, бывшая жена форварда «Даллас Старз» Александра Радулова, рассказала, сколько тратила, будучи замужем за хоккеистом.

«Никогда не знала, сколько зарабатывает муж, просто знала, что много, и меня это устраивало. У нас лежала дома внушительная сумма. Он мне говорил: «Когда тебе надо, можешь брать». Но я такой шопоголик — за месяц могла довольно много потратить то на одежду, то на сумки, то на туфли. Я ведь из бедной семьи, и мне надо было «наесться».

Он один раз приходит и говорит: «Даша, ты с ума сошла? Мне не жалко, но это ненормально — столько тратить». Я могла спокойно миллион за день потратить. Мы в основном питались в ресторанах, потому что я категорически отказывалась готовить. Мне не нравилось, это было вообще не моё. Не любила и не знала, ведь всю жизнь прожила на базе – нас всегда кормили и поили.

Была не готова учиться. Он просил что-то делать. Один раз приготовила курицу в сливочном соусе. В итоге ему потом было плохо, закрутило живот – он отравился. И я сказала, что больше готовить не буду. Когда родился ребёнок, всё время была дома, особо по ресторанам не походишь. И тогда я уже начала готовить», – рассказала Дмитриева в передаче «Секрет на миллион» на НТВ.

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