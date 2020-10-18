Дарья Дмитриева: когда была замужем за Радуловым, могла спокойно потратить миллион за день

Известная гимнастка Дарья Дмитриева, бывшая жена форварда «Даллас Старз» Александра Радулова, рассказала, сколько тратила, будучи замужем за хоккеистом.

«Никогда не знала, сколько зарабатывает муж, просто знала, что много, и меня это устраивало. У нас лежала дома внушительная сумма. Он мне говорил: «Когда тебе надо, можешь брать». Но я такой шопоголик — за месяц могла довольно много потратить то на одежду, то на сумки, то на туфли. Я ведь из бедной семьи, и мне надо было «наесться».

Он один раз приходит и говорит: «Даша, ты с ума сошла? Мне не жалко, но это ненормально — столько тратить». Я могла спокойно миллион за день потратить. Мы в основном питались в ресторанах, потому что я категорически отказывалась готовить. Мне не нравилось, это было вообще не моё. Не любила и не знала, ведь всю жизнь прожила на базе – нас всегда кормили и поили.

Была не готова учиться. Он просил что-то делать. Один раз приготовила курицу в сливочном соусе. В итоге ему потом было плохо, закрутило живот – он отравился. И я сказала, что больше готовить не буду. Когда родился ребёнок, всё время была дома, особо по ресторанам не походишь. И тогда я уже начала готовить», – рассказала Дмитриева в передаче «Секрет на миллион» на НТВ.