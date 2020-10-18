Тринеев — о драфте НХЛ: представители «Вашингтона» знали меня вдоль и поперёк

Нападающий системы московского «Динамо» Богдан Тринеев прокомментировал итоги драфта НХЛ, на котором «Вашингтон Кэпиталз» выбрал его под 117-м номером.
«В это время у меня был матч с «Амурскими Тиграми». Когда матч закончился, шел третий раунд. Мы подключили трансляцию на телевизоре, начали смотреть. В четвертом раунде у меня трансляция отключилась, а когда заново все подключил, то уже выбирала другая команда. Даже не заметил, что меня выбрали. А потом смотрю — моя фамилия на мониторе! Непередаваемые эмоции! Очень приятно. Ребята, с кем смотрел, поздравили. Потом позвонил представитель «Кэпиталз». После набрали родители — тоже поздравили. Они смотрели и матч, и драфт одновременно.
С «Кэпиталз» общался всего два раза — летом и за неделю до драфта. Чувствовал заинтересованность, но до конца не знал, так что следил за ходом драфта. Когда общался с представителями «Кэпиталз», они меня знали вдоль и поперёк. Но лично с ними не общался — разговаривал с помощью мессенджеров.
Сейчас не думаю об НХЛ. Да, выбрали, но нужно продолжать работать. Мысли заняты только системой «Динамо». Хочется пройти всю вертикаль этого великого клуба», — цитирует Тринеева пресс-служба Высшей хоккейной лиги.
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