Знарок: потихонечку у «Спартака» всё налаживается, но проблемы ещё есть

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:0).

«Матч получился тяжёлым. Мы рады, что взяли два очка. Конечно, не всё складывалось, но тем не менее мы взяли нужные два очка. Потихонечку всё налаживается, но проблемы ещё есть, которые мы стараемся решать каждый день.

Много удалений? Это хоккей. Лично для меня только выброс шайбы можно отнести к глупым. «Динамо» – хорошая команда, скоростная. Белорусским хоккеистам дали возможность сыграть на этом уровне, они оправдывают это доверие. Отменённый гол? Видеооператор заметил, у нас люди работают, как и у всех. Спасибо ему», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.