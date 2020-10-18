Вудкрофт — о 0:3 со «Спартаком»: ребята бились, но не показали свой характер в полной мере

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (0:3).

«Наша команда провела неплохой матч. Были хорошие моменты, но, к сожалению, не получилось забросить. Нам не хватало смелости, удачи и жажды забить. Будем работать над многими компонентами нашей игры. Ребята выложились, мы не давали сопернику много возможностей, но им удалось реализовать свои шансы.

Была сложная и необычная домашняя серия. Не все игроки и тренерский штаб были в строю. По поводу последней игры с «Локомотивом»: мы играли хорошо, но нам не повезло в некоторых моментах, и это привело к поражению. В игре со «Спартаком» ребята бились, но не показали свой характер в полной мере. Они старались, но не хватило нацеленности и чувства голода, это важно, чтобы забросить шайбу. Я чувствовал, что ребята сегодня не играли в полную силу. Они играли, как хоккеисты, которым просто нравится играть в хоккей, они не делали свою работу. Ещё хотелось бы отметить, что команда была надломлена из-за коронавируса. Но молодые игроки, которым даётся шанс, должны показывать себя, что мы можем рассчитывать на их лидерские качества.

Нас ожидает непростая выездная серия. Это наши соперники по конференции, что добавляет ещё больше важности. Мы должны найти тот состав, который будет биться в каждой игре, забрасывать шайбы и выигрывать матчи. У нас есть возможности находить игроков для этого ростера. Наш тренерский штаб следит за многими игрокам в белорусской лиге. Все решения по поводу выездного ростера будут приниматься завтра, всё увидите сами позже», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба клуба.