Дементьев — о дисквалификации Панина: делают из хоккея балет

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал эпизод с дисквалификацией защитника уфимского «Салавата Юлаева» Григория Панина.
«Здоровья Шумакову. Но зря так. Хороший силовой приём. Руки прижаты, неизменна траектория движения бьющего, коньки на льду. Делают из хоккея балет. И так уже хоккей совсем пресный. Все, кто умеет, боятся играть в силовую», — написал Дементьев на своей странице в «Твиттере».
Напомним, что в матче между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» (2:3 Б), состоявшемся 17 октября, 34-летний защитник уфимского клуба Григорий Панин применил против форварда «ястребов» Сергея Шумакова жёсткий силовой приём. Шумаков после эпизода с Паниным в матче с «Салаватом Юлаевым» на лёд так и не вернулся, а защитника уфимской команды не наказали удалением.
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