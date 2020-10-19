Бывший тренер вратарей «Сибири» отказался комментировать своё увольнение

Тренер вратарей новосибирской «Сибири» Яри Каарела, с которым было прекращено сотрудничество по соглашению сторон, отказался комментировать это решение в интервью Iltalehti.



«Каарела подтвердил свою отставку ещё до того, как об этом официально стало известно. Он сказал: «Никаких комментариев — это моё официальное заявление». В субботу «Сибирь» проиграла «Йокериту», это стало пятым поражением команды подряд. Очевидно, увольнение связано со слабым началом сезона и тем, что на руководство клуба оказывается давление, требующее изменений в команде. 62-летний Каарела — самый опытный финский тренер в КХЛ, он работает в этой лиге с 2010 года и сменил 6 клубов», — отметил обозреватель Саша Хуттунен.



Лучшим вратарём «Сибири» на данный момент является 23-летний Антон Красоткин, который в 6 матчах отразил 91,6% бросков. Основной голкипер новосибирцев Харри Сятери в 11 встречах отразил 88,7% бросков и по этому показателю идёт на 56-м месте в лиге.

«Сибирь» и тренер вратарей Яри Каарела расторгли контракт по соглашению сторон