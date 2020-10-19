Каменский — о дисквалификации Панина: Шумаков не наклонялся, а закладывал вираж

Глава СДК КХЛ Валерий Каменский прокомментировал эпизод с нанесением травмы нападающему «Авангарда» Сергею Шумакову.
«Было общее голосование, по результатам которого приняли такое решение. Моё мнение — удар в голову был, это видно на повторе. Шумаков обыгрывал первого защитника, вылезал на ворота и не видел Панина. Он не наклонялся, а закладывал вираж. Панин бил по правилам, но, к сожалению, попал в голову. Поэтому такое лёгкое наказание. Я считаю, если бы он бил умышленно и не по правилам, выставлял локоть, было бы более жёсткое наказание», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Напомним, что в матче между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» (2:3 Б), состоявшемся 17 октября, 34-летний защитник уфимского клуба Григорий Панин применил против форварда «ястребов» Сергея Шумакова жёсткий силовой приём. Шумаков после эпизода с Паниным в матче с «Салаватом Юлаевым» на лёд так и не вернулся, а защитника уфимской команды не наказали удалением.
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