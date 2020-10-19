Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Каменский — о дисквалификации Панина: Шумаков не наклонялся, а закладывал вираж

Каменский — о дисквалификации Панина: Шумаков не наклонялся, а закладывал вираж
Хоккей / КХЛ 0

Глава СДК КХЛ Валерий Каменский прокомментировал эпизод с нанесением травмы нападающему «Авангарда» Сергею Шумакову.

«Было общее голосование, по результатам которого приняли такое решение. Моё мнение — удар в голову был, это видно на повторе. Шумаков обыгрывал первого защитника, вылезал на ворота и не видел Панина. Он не наклонялся, а закладывал вираж. Панин бил по правилам, но, к сожалению, попал в голову. Поэтому такое лёгкое наказание. Я считаю, если бы он бил умышленно и не по правилам, выставлял локоть, было бы более жёсткое наказание», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, что в матче между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» (2:3 Б), состоявшемся 17 октября, 34-летний защитник уфимского клуба Григорий Панин применил против форварда «ястребов» Сергея Шумакова жёсткий силовой приём. Шумаков после эпизода с Паниным в матче с «Салаватом Юлаевым» на лёд так и не вернулся, а защитника уфимской команды не наказали удалением.

Дементьев — о дисквалификации Панина: делают из хоккея балет
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020