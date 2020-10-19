А. Зайцев: Шумаков должен понять, что если он ещё раз опустит голову, то закончит играть

Известный арбитр Александр Зайцев прокомментировал эпизод матча «Авангарда» и «Салавата Юлаева», в котором форвард омичей Сергей Шумаков получил травму.
«К сожалению, правила таковы, что если плечом или телом попадаешь в голову, то это считается ударом в голову. Я категорически против такой оценки. А то, что Шумаков сам низко наклонился, уже никто не рассматривает. Ещё и репутацию Панина наверняка вспомнили, это мы любим так делать. А зачем человек голову опускает? Ему же её оторвут в следующий раз! Вы когда едете на машине, а перед вами дерево, вы же его объезжаете? Так же и здесь. Шумаков сам виноват, но беда в том, что с правилами нельзя бороться. КХЛ идёт вперёд к балету. Шумаков должен понять, что если в следующий раз он опустит голову, ему может достаться так, что он закончит играть», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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