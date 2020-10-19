Виктор Тихонов вернулся в состав «Ак Барса», Мифтахов займёт место в воротах
«Ак Барс» объявил состав на домашнюю встречу с «Сибирью», сообщается на официальной странице казанской команды в «Твиттере».
В заявку вернулся нападающий Виктор Тихонов.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Лямкин — Юдин, Азеведо — Кормье — Петров;
- Яруллин — Педан, Галиев — Воронков — Да Коста;
- Журавлёв — Фазылзянов, Дыняк — Глухов — Тихонов;
- Сафонов — Ляхов, Емец — Бурмистров — Марушев.
Место в воротах займёт Амир Мифтахов, его сменщиком станет 18-летний Артур Ахтямов.
Напомним, что в предыдущем матче «Барыс» в овертайме обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась со счётом 1:0. Победу нурсултанской команде в овертайме принесла шайба Романа Старченко. Ему ассистировал Даррен Диц. Шат-аут — у голкипера Йони Ортио.
«Ак Барс» объявил состав на выезд. В списке отсутствуют Билялов, Викстранд, Доус и Зарипов
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