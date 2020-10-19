Виктор Тихонов вернулся в состав «Ак Барса», Мифтахов займёт место в воротах

«Ак Барс» объявил состав на домашнюю встречу с «Сибирью», сообщается на официальной странице казанской команды в «Твиттере».



В заявку вернулся нападающий Виктор Тихонов.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Лямкин — Юдин, Азеведо — Кормье — Петров;

Яруллин — Педан, Галиев — Воронков — Да Коста;

Журавлёв — Фазылзянов, Дыняк — Глухов — Тихонов;

Сафонов — Ляхов, Емец — Бурмистров — Марушев.

Место в воротах займёт Амир Мифтахов, его сменщиком станет 18-летний Артур Ахтямов.



Напомним, что в предыдущем матче «Барыс» в овертайме обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась со счётом 1:0. Победу нурсултанской команде в овертайме принесла шайба Романа Старченко. Ему ассистировал Даррен Диц. Шат-аут — у голкипера Йони Ортио.