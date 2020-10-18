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«Ак Барс» объявил состав на выезд. В списке отсутствуют Билялов, Викстранд, Доус и Зарипов

«Ак Барс» объявил состав на выезд. В списке отсутствуют Билялов, Викстранд, Доус и Зарипов
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» отправился на выезд по маршруту Новосибирск – Хабаровск – Нур-Султан, информирует пресс-служба казанского клуба. На выезд отправилось 27 игроков – три вратаря, девять защитников и 15 нападающих. В списке отсутствуют голкипер Тимур Билялов, защитник Микаэль Викстранд, а также форварды Найджел Доус и Данис Зарипов.

Вратари: Артур Ахтямов, Джамиль Гарипов, Амир Мифтахов.

Защитники: Николай Богатов, Даниил Журавлёв, Никита Лямкин, Константин Лучевников, Александр Ляхов, Андрей Педан, Камиль Фазылзянов, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.

Нападающие: Джастин Азеведу, Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Артём Галимов, Станислав Галиев, Михаил Глухов, Стефан Да Коста, Никита Дыняк, Иван Емец, Савелий Кувардин, Патрис Кормье, Максим Марушев, Кирилл Петров, Виктор Тихонов, Илья Сафонов.

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