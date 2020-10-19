Объявлен состав сборной России U17 на турнир «Кубок Президентского спортивного клуба»

18 октября в Новогорске стартовал учебно-тренировочный сбор юниорской сборной России U17, по завершении которого команда отправится в Минск для участия в Кубке Президентского спортивного клуба, сообщается на официальном сайте ФХР.
Тренерский штаб команды вызвал для подготовки 28 хоккеистов.
Вратари: Даниил Дорняну (ЦСКА, Москва), Александр Дюбин («Кузнецкие Медведи», Новокузнецк), Егор Корзин («Спартак», Москва);
Защитники: Артём Барабоша, Кирилл Волков (оба — ЦСКА, Москва), Кирилл Кудрявцев, Андрей Малявин (оба — «Локо-04», Ярославль), Никита Евсеев («Спутник», Альметьевск), Всеволод Комаров («Стальные Лисы», Магнитогорск), Александр Лукин («Русские Витязи», Чехов), Александр Пелевин («Торпедо», Нижний Новгород), Адель Сафин («Ак Барс», Казань), Раян Хузиханов («Ирбис», Казань);
Нападающие: Даниил Григорьев, Александр Легков, Иван Янченко (все — ЦСКА, Москва), Валентин Жугин, Роман Канцеров, Илья Квочко («Стальные Лисы», Магнитогорск), Руслан Газизов, Глеб Трикозов («Омские Ястребы», Омск), Данила Медведев («Капитан», Ступино), Александр Перевалов («Локо-04», Ярославль), Илья Роговский («Локомотив», Ярославль), Семён Синяткин («Динамо», Санкт-Петербург), Родион Татаренко («Торонто Ред Уингз U16», Канада), Александр Щербаков (СКА-Варяги, посёлок им. Морозова), Рауль Якупов («Реактор», Нижнекамск).
Напомним, в рамках сбора, который продлится до 3 ноября, команде предстоят тренировки на льду, а также в игровом и тренажерном залах. По завершении юниоры отправятся в Минск, где примут участие в международном турнире «Кубок Президентского спортивного клуба», который пройдёт на «Минск-Арене» с 4 по 8 ноября. В нём также примут участие юниорская сборная России U16, а также две юниорские команды Беларуси — U17 и U18.
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