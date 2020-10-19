Сятери — об увольнении тренера вратарей: я любил работать с ним, но что-то пошло не так

Голкипер новосибирской «Сибири» Харри Сятери прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче с «Ак Барсом» (1:3) и увольнение тренера вратарей Яри Каарелы.
«Тяжело что-то говорить. Играли хорошо, но снова проиграли. Это трудно принять. Не хватало агрессии и страсти? Не совсем согласен с этим. Мы бились, было много силовых приёмов, но ошибки в ключевые моменты подвели нас и забрали энергию.
Я не играл предыдущий матч с «Йокеритом», не попал в заявку. Конечно, мне, как и любому хоккеисту, хочется играть каждый матч, помогать команде, так что это непросто. Но иногда бывает полезно получить передышку, потренироваться. Надеюсь, что это даст мне возможность больше помогать команде.
Как я отнёсся к увольнению тренера вратарей Яри Каарелы? Конечно, это не очень хорошая ситуация. Яри — отличный тренер, я любил работать с ним. Но что-то пошло не так, дела не клеились. Мне остаётся только принять это решение и двигаться дальше», — передаёт слова Сятери корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 19 октября 2020
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