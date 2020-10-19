Экс-форвард «Салавата» Линус Умарк лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Швейцарии

«Серветт» уступил клубу «Рапперсвиль-Йона» в матче регулярного чемпионата Швейцарской национальной лиги. Матч состоялся на стадионе «Дайнерс Клаб Арена» и завершился победой хозяев со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).
Единственный гол в составе «Серветта» забил в большинстве латвийский нападающий Денис Смирнов. Ему ассистировали Эрик Фер и экс-форвард уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк. Благодаря этому швед лидирует в гонке бомбардиров лиги — 9 (2+7) очков в пяти матчах. Второе место занимает нападающий «Цюрих Лайонс» Денис Холленштайн — 8 (5+3) баллов в семи матчах.
Напомним, в апреле у хоккеиста завершился контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым». Умарк выступал за «Салават» с 2015 года, побив несколько клубных рекордов. В минувшем плей-офф Линус установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде плей-офф. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом».
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