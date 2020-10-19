Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Экс-форвард «Салавата» Линус Умарк лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Швейцарии

Экс-форвард «Салавата» Линус Умарк лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Швейцарии
Хоккей / Прочие турниры 0

«Серветт» уступил клубу «Рапперсвиль-Йона» в матче регулярного чемпионата Швейцарской национальной лиги. Матч состоялся на стадионе «Дайнерс Клаб Арена» и завершился победой хозяев со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

Единственный гол в составе «Серветта» забил в большинстве латвийский нападающий Денис Смирнов. Ему ассистировали Эрик Фер и экс-форвард уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк. Благодаря этому швед лидирует в гонке бомбардиров лиги — 9 (2+7) очков в пяти матчах. Второе место занимает нападающий «Цюрих Лайонс» Денис Холленштайн — 8 (5+3) баллов в семи матчах.

Напомним, в апреле у хоккеиста завершился контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым». Умарк выступал за «Салават» с 2015 года, побив несколько клубных рекордов. В минувшем плей-офф Линус установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде плей-офф. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом».

Умарк поздравил Хартикайнена, который побил его рекорд в «Салавате Юлаеве»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020