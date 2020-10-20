Экс-форвард «Бостона» Нордстрём продолжит карьеру в «Калгари»
«Калгари Флэймз» на официальном сайте клуба объявил о подписании контракта с форвардом Юакимом Нордстрёмом. Соглашение с 28-летним шведом рассчитано на один год и является односторонним. Зарплата – $ 700 тыс…
Статистика Юакима Нордстрёма за карьеру в НХЛ.
В минувшем сезоне Нордстрём провёл 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Бостон» и набрал 7 (4+3) очков при показатели полезности «-6» и 17 минутах штрафного времени. В 13 матчах плей-офф набрал ещё 2 (0+2) балла при полезности «-6».
По прошлому двухлетнему контракту с «Брюинз» его средняя зарплата составляла $ 1 млн. В межсезонье генеральный менеджер «мишек» Дон Суини сообщил шведскому форварду, что не станет предлагать ему продление контракта.
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