Экс-форвард «Бостона» Нордстрём продолжит карьеру в «Калгари»

«Калгари Флэймз» на официальном сайте клуба объявил о подписании контракта с форвардом Юакимом Нордстрёмом. Соглашение с 28-летним шведом рассчитано на один год и является односторонним. Зарплата – $ 700 тыс…

Статистика Юакима Нордстрёма за карьеру в НХЛ.

В минувшем сезоне Нордстрём провёл 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Бостон» и набрал 7 (4+3) очков при показатели полезности «-6» и 17 минутах штрафного времени. В 13 матчах плей-офф набрал ещё 2 (0+2) балла при полезности «-6».

По прошлому двухлетнему контракту с «Брюинз» его средняя зарплата составляла $ 1 млн. В межсезонье генеральный менеджер «мишек» Дон Суини сообщил шведскому форварду, что не станет предлагать ему продление контракта.