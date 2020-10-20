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Нападающий системы «Сан-Хосе» Иван Чехович будет играть за «Торпедо» до конца сезона КХЛ

Нападающий системы «Сан-Хосе» Иван Чехович будет играть за «Торпедо» до конца сезона КХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий системы «Сан-Хосе Шаркс» Иван Чехович будет играть за «Торпедо», сообщается в официальном «твиттере» нижегородского клуба. Отмечается, что контракт с российским форвардом рассчитан до конца сезона КХЛ.

21-летний Чехович сезон-2019/2020 провёл в АХЛ в «Сан-Хосе Барракуда». Принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата, набрав 12 (4+8) очков при показателе полезности «-5» и шести минутах штрафного времени. За карьеру в АХЛ форвард провёл 53 матча, в которых забросил восемь шайб и сделал 17 результативных передач. В НХЛ он не сыграл ещё ни одного матча.

Иван является выпускником школы московского «Динамо». Бело-голубые потеряли права на хоккеиста летом 2017 года из-за смены юридического лица.

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