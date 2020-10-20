Липанов: я игрок без опыта на профессиональном уровне. Какие у меня могут быть гарантии?

Нападающий системы московского «Динамо» Алексей Липанов сообщил, что вернулся в родной клуб до конца нынешнего сезона, и оценил свои перспективы пробиться в главную команду.

«Насколько я знаю, до конца сезона. Чтобы не дёргаться, спокойно здесь играть, набираться опыта, прокачивать скиллз. Это будет правильнее с точки зрения развития. Гарантий никто никому нигде не даёт. Надо работать и доказывать. Как только тренерский штаб увидит, что я готов для первой команды, меня поднимут. Всё зависит от игрока. Это надо заслужить. Я молодой игрок без большого опыта на профессиональном уровне. Ну какие у меня могут быть гарантии?

В некотором роде Сергей Голубович — это микс олдскула и ньюскула. У него были упражнения и из СССР, и новые тенденции он впитывал. Постоянно перенимал опыт, много куда ездил. Но со стопроцентным тренером старой формации я ещё не работал. Впрочем, я думаю, таких тренеров, как Виктор Тихонов или Пётр Воробьёв, в КХЛ уже нет. Крикунов, уверен, тоже меняется. Не забывайте и о том, что в штабе «Динамо» есть Юрий Бабенко. Так что не думаю, что мы будем работать по советской тактике», — цитирует Липанова Sport24.