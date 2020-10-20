Источник: Наиль Якупов заработает в «Авангарде» 25 млн рублей

Зарплата новичка «Авангарда» Наиля Якупова в омском клубе составит 25 млн рублей, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Ранее 27-летний форвард имел на руках двухлетний контракт с «Амуром» на общую сумму в 140 млн рублей. После перехода в «Авангард» срок контракта сократился до одного сезона (старое соглашение было расторгнуто и подписано новое).
В прошлом сезоне нападающий принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности "+4" и 16 минутах штрафного времени. В среднем за матч Якупов проводил на льду 14 минут. В плей-офф хоккеист участия не принял.
8 мая Якупов был обменян из СКА в «Витязь», а затем, не проведя ни одного матча за подольскую команду, был выменян в «Амур» на денежную компенсацию. В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл за хабаровчан 15 матчей и набрал 7 (1+6) очков.
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