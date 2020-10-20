Якупова снова обменяли! Хоккеист отказался от 90 млн ради перехода в «Авангард»

Обмен Наиля Якупова из СКА в «Амур», случившийся в межсезонье, взорвал информационное пространство. Ещё совсем недавно сделки подобного плана было невозможно представить, но после введения в Континентальной лиге жёсткого потолка зарплат они стали реальностью.

Казалось, что в Хабаровске сразу постараются избавиться от человека с действующим до 30 апреля 2022 года соглашением и ежегодной зарплатой в 70 млн руб. в год. У «тигров» скромный бюджет, таких огромных контрактов на Дальнем Востоке никогда не было. Да и по внутрикомандному климату подобные вещи могут ударить.

Однако первый номер драфта НХЛ 2012 года всё же успел поиграть в «Амуре». Сперва, правда, Наиль не принимал участия в тренировках, не играл в контрольных матчах и пропустил старт сезона. Всё дело в травме ноги, которую пришлось залечивать, а затем проходить необходимые процедуры по восстановлению. Начали появляться слухи, что Якупов взбунтовался и не хочет выступать в ни на что не претендующей команде. Но слухи так и остались обычными домыслами. Нападающий, будучи настоящим профессионалом, добросовестно прибыл в расположение клуба и выполнял все предъявляемые к нему требования.

От Якупова снова отказались. Первый номер драфта НХЛ обменян в «Амур» Похоже, нападающего ждёт повторение истории Ильи Каблукова.

Конечно, сразу было понятно, что при первой же возможности «Амур» будет искать Якупову обмен, так как, повторимся, держать игрока с гигантской зарплатой в дальневосточном регионе, мягко говоря, проблематично.

За хабаровский клуб 27-летний нападающий успел провести 15 матчей, в которых он набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-2». Но нужно понимать, что у хабаровчан, наряду с «Сибирью», худшая оборона в КХЛ, команда не так много забивает, да и партнёры рядом не такие звёздные, как в СКА. Поэтому ставить рекорды в плане полезности и результативности в «Амуре» сложно.

Сегодня с утра было объявлено, что «Амур» и «Авангард» произвели обмен, по результатам которого Наиль переехал в Балашиху, а «тигры» получили денежную компенсацию. Компенсация эта, по нашей информации, смешная. Чисто формальная. Главное, что нужно было сделать хабаровчанам, – «скинуть» тяжёлый контракт Якупова. Это и было сделано.

«Мы старались найти возможность для усиления нашей линии атаки. На Наиля Якупова претендовали ещё две команды КХЛ, но нам удалось договориться быстрее. Якупов добавит «Авангарду» скорости, нацеленности на ворота, улучшит реализацию голевых моментов.

В юниорской лиге он играл вместе с Ридом Буше, хотим снова попробовать их связку в нашей команде. Главное — Наиль предельно мотивирован, поэтому согласился переподписать контракт на условиях нашего клуба», — прокомментировал сделку генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков.

«Самый разочаровывающий первый номер драфта в истории». Реакция Америки на обмен Якупова Наиль уже давно не играет в НХЛ, но там по-прежнему следят за ним. Обмен в Хабаровск дал повод вспомнить его карьеру.

Разумеется, о подробностях и нюансах нового соглашения, а также о всех договорённостях ни один менеджер публично не расскажет, но нам удалось добыть всю информацию, касающуюся новых для Наиля условий.

Итак, 25 млн руб. от прежнего контракта (в СКА, а затем в «Амуре», отметим ещё раз, у Якупова было 70 млн руб. в год, контракт был рассчитан до 30.04.2022 года) форвард уже успел получить от «Амура», за который он выступал до сегодняшнего дня. Деньги приличные, но для давно заработавшего свои миллионы Наиля финансы нынче не на первом месте. Это подтверждается следующими цифрами.

Якупов подписал контракт с «Авангардом» до 30.04.2021 года на сумму в 25 млн руб. То есть по итогам сезона российский хоккеист суммарно заработает 50 млн руб. Это уже потеря 20 млн руб., учитывая, что игрок мог рассчитывать на 70 млн руб.

Но и это не самое интересное. По договорённости с «Авангардом» у Наиля Якупова просто «убили» следующий год контракта, по которому он тоже мог заработать 70 млн руб. Итого форвард пошёл на суммарное понижение в размере 90 (!) млн руб. Да, никто не знает, как Наиль проявит себя в омском клубе. Может, в следующем году он подпишет контракт не на 70, а на 80 млн руб. Или же вообще ничего не подпишет. Тут всё будет зависеть от самого хоккеиста и от возможностей его следующей команды, включая скрупулёзные подсчёты для соблюдения жёсткого потолка зарплат. Но факт остаётся фактом. Деньги Наиль в любом случае потерял немалые.

Наиль Якупов в СКА Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

Кстати, ещё одна интересная деталь, о которой нам удалось узнать. Мы не ошиблись в предыдущем абзаце, написав, что всё будет зависеть от возможностей следующей команды Наиля. Да, сейчас Якупов – ограниченно свободный агент. И должен был оставаться таковым и в следующем сезоне. Но по договорённости с «Авангардом» после завершения нынешнего контракта (то есть после сезона-2020/2021) Якупов выйдет на рынок неограниченно свободных агентов и сможет вести переговоры и подписать новый контракт с любой командой КХЛ, включая омичей.

Где Якупов окажется в будущем, покажет время. Сейчас же Наилю хочется пожелать удачно зарекомендовать себя в «Авангарде» и обязательно обойтись без травм. Да, случались неудачные сезоны, не получалось в НХЛ, карьера игрока шла не так гладко, как хотелось бы. Но он не сдался и продолжил работать над собой. И вот у Якупова снова появилась реальная возможность побороться за Кубок Гагарина.