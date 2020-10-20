«Трактор» опубликовал состав команды на выезд по маршруту Новосибирск — Хабаровск

«Трактор» в официальном телеграм-канале клуба опубликовал состав команды на выезд по маршруту Новосибирск — Хабаровск.

Сегодня, 20 октября, «Трактор» вылетает в Новосибирск, где уже завтра сыграет с «Сибирью». Дальше — два матча в Хабаровске, запланированные на 23 и 25 октября. Тренерский штаб определил следующий состав на этот выезд:

Вратари:

Иван Федотов, Роман Вилл, Александр Судницин



Защитники:

Лоуренс Пилут, Роман Манухов, Олег Евенко, Ник Бэйлен, Сергей Телегин, Игорь Исаев, Дмитрий Огурцов, Илья Карпухин, Станислав Гареев



Нападающие:

Антон Лазарев, Лукаш Седлак, Якоб Берглунд, Артём Михеев, Игорь Полыгалов, Вячеслав Основин, Алексей Бывальцев, Руслан Карлин, Константин Лукин, Томаш Гика, Сергей Калинин, Александр Шаров, Владимир Бобылёв, Понтус Оберг, Александр Авцин, Виталий Кравцов, Артём Шварёв, Ярослав Косов.