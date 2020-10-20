«Почему Манукяна нет в составе? Он перешёл на удалёнку». Новые шутки от «Авангарда»

Хоккейный клуб «Авангард» выпустил шестую часть своего шоу «Лига хоккейных шуток». Первые участники нового сезона — нападающие Сергей Толчинский и Павел Дедунов.

«Лига Хоккейных Шуток возвращается! Правила просты и неизменны: участники шутят, пытаясь рассмешить друг друга, за каждый удачный панч они получают 1 балл. Первые участники нового сезона — нападающие «Авангарда» Сергей Толчинский и Павел Дедунов!

И сразу интересный факт: заметили, что на матче с «Сибирью» Дедунов вдруг появился без бороды? Смотрите внимательно и всё поймёте!» — указано в описании к программе.

Посмотреть видео также можно на официальном канале «Авангарда» в YouTube.

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