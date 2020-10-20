Пелл — о назначении Лавиолетта: «Кэпиталз» бы вряд ли сделали что-то без ведома Овечкина

Американская журналистка Саманта Пелл, являющаяся обозревателем матчей «Вашингтон Кэпиталз», поделилась мнением о назначении Питера Лавиолетта на должность главного тренера «столичных».
«Люди счастливы в первую очередь потому, что Тодда Рирдена сняли. И, думаю, очень взволнованы новым назначением. Назначить Лавиолетта — отличное решение с хорошей страховкой. Он сможет организовать дисциплину в команде, при этом не будет давить на игроков. Это идеальное сочетание, но, безусловно, для начала нужно увидеть его в деле. С такими большими звёздами, как ребята из «Вашингтона», непросто работать. А у Лавиолетта большой опыт в этом. Должна сказать, что СМИ просто в восторге от этого подписания. Лавиолетт — лучший вариант для «Кэпиталз».
Спросили ли совета у Александра Овечкина перед тем, как подписать его? Я просто уверена, что Алекс лично одобрил кандидатуру тренера (смеётся). «Кэпс» бы вряд ли сделали что-то без его ведома», — приводит слова Пелл Sport24.
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