Агент Загидулина: пазл сложился, «Металлург» получил высококвалифицированного вратаря

Хоккейный агент Дмитрий Заикин прокомментировал подписание контракта своего клиента Артёма Загидулина с магнитогорским «Металлургом».

«Учитывая ситуацию с вратарями в «Металлурге», переговоры по Артёму развивались стремительно. Считаю, что все стороны сработали оперативно и профессионально. В данной ситуации, как говорится, пазл сложился, «Магнитка» получила высококвалифицированного вратаря, пусть даже на короткое время, а Артём получит необходимую игровую практику и поможет родному клубу на данном этапе. Отдельное спасибо клубу «Калгари Флеймз» за понимание ситуации и быстрое решение вопроса», — сказал Заикин «Чемпионату».

Загидулин перешёл в «Калгари Флэймз» в 2019 году. Минувший сезон он провёл в фарм-клубе «огоньков» — «Стоктон Хит», отыграв в Американской хоккейной лиге 30 матчей, отражая в среднем 89,8% бросков и пропуская 3,07 шайбы за игру.