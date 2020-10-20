Ю. Гудачек: уважаю фанатов соперника, но Гуда-шоу устраиваю только дома
Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек дал комментарий после проигрыша в матче регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (0:1 Б).
«Хороший матч, у нас были моменты, были и у соперника. Для снайперов не лучший матч. Мы много играли в большинстве, лезли на пятак, пытались создать помеху вратарю. Также защитники много шайб ловили на себя, спасибо им. Чувствую себя хорошо, буду стараться играть так же.
В моменте с отменённой шайбой я уже накрыл шайбу, она сто процентов была под моим контролем. Обратил внимание судьи на это, и он говорил, что посмотрит эпизод. Почему не было Гуда-шоу? Уважаю фанатов соперника, но Гуда-шоу устраиваю только дома», — приводит слова Гудачека пресс-служба лиги.
«Локомотив» одержал седьмую победу кряду, обыграв «Спартак» в серии буллитов
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