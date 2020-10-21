Агент Михеева: Илья хотел подписать мостик на два года. Он очень доволен контрактом

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы 26-летнего российского нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Михеева, прокомментировал заключение новой сделки своего клиента с клубом
«Подписан контракт на два сезона со среднегодовой зарплатой $ 1,645 млн. В первый год он получит $ 1,1 млн, а во второй — $ 2,19. Он очень доволен контрактом, потому что ему оставалось два года до выхода на рынок неограниченно свободных агентов. Всё дело в том, что у него день рождения после 15 сентября, поэтому два года, а не один. Этот контракт рассчитан на срок, в течение которого Илья остаётся ограниченно свободным агентом.
Он хороший игрок, его стаж в НХЛ составляет 39 матчей. В середине сезона он получил тяжёлую травму, после которой восстановился. Илья хотел подписать мостик на два года, чтобы иметь большой стаж в НХЛ, и можно было говорить о других условиях контракта, когда он станет НСА. Поэтому всегда приоритетом являлся контракт-мостик. Нужно иметь 200 матчей в НХЛ, чтобы подписывать контракт на хороших условиях», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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